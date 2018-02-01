美國罕見撤銷駐韓大使提名人 韓媒：為強攻做準備！

南韓媒體認為，川普政府撤換車維德（見圖），是美國對北韓政策轉趨強硬的危險信號。（歐新社）

2018-02-01 10:54

〔即時新聞／綜合報導〕美國政府去年表示，將任命車維德（Victor Cha）擔任駐韓大使，不過美國官員表示，白宮已不再考慮讓車維德擔任此職位。對此決定，南韓媒體認為，這是川普政府對北韓政策轉趨強硬的危險信號。

南韓《中央日報》報導，車維德之所以突然被撤，是因為他與川普政府內部對於韓美自由貿易協定（FTA）上出現了意見分歧，車維德反對美國在不發生全面戰爭的前提下，以壓倒性軍事力量對北韓施加局部性的戰略，車維德反對美國想對北韓進行的「流鼻血」（bloody nose）攻擊。

報導指出，美國撤掉駐韓大使提名人很罕見，但是在最後階段撤銷任命也表明了川普政府對「流鼻血」戰略和廢止韓美FTA的堅定態度。

分析認為，車維德原本就是美國少見的對北韓鷹派人物，但連他都對「流鼻血」戰略表示反對，可見美國此舉有多危險。車維德也投書《華盛頓郵報》批評，川普政府認為北韓無法反抗「流鼻血」戰略，但車認為這是川普正府判斷錯誤。

除了車維德在川普政府失去地位，外傳美國國務卿提勒森（Rex Tillerson）也被當成透明人對待。報導認為，現在是南韓最需要美國駐韓大使的時候，隨著車維德被撤換，將使溝通渠道空置，並擔心美國可能對北韓展開冒險的軍事行動。