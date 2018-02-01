傳王岐山將接任國家副主席 外媒這樣分析

2018-02-01 11:33

〔即時新聞／綜合報導〕前中共政治局常委王岐山去年依中共「七上八下」的不成文規定卸任，引發外界揣測他是否就此離開政壇，不過近日傳出他將接任中國全國人大代表，3月還可能被任命為國家副主席，外媒分析，王岐山若接任國家副主席將不會僅是「儀式性角色」，更推測他會負責處理中美關係等重要議題。

根據英國廣播公司（BBC）專文報導，王岐山在2012年中共18大後擔任中紀委書記，是7名政治局常委之一，上任後，王岐山風馳電掣地推動反貪、反腐工作，普遍被視為中共黨內第2把交椅，同時也是中共總書記習近平的左右手人物。

《BBC》指出，去年19大後就曾有中媒報導，王岐山將在今年3月的全國人大會議上被任命為國家副主席，隨著近日王將出任全國人大代表的消息傳出，其接任國家副主席的傳言更是甚囂塵上，根據中國憲法，國家副主席任務就是協助國家主席處理工作，並在後者委託下可行使部分主席職權。

《BBC》引述香港科技大學教授丁學良分析，中國國家副主席大多是「儀式性（ceremonial）角色」，往往不具實質影響力，同時也可能是儲君為接班鋪路，如胡錦濤與習近平。然而在王岐山不被視為接班人選的前提下，接任國家副主席後的任務性目標就格外受外界矚目。

在王岐山當選全國人大代表後，《華爾街日報》、《路透》等外媒均引述消息人士所言報導此一任命，消息人士更認為，王岐山若接任國家副主席，未來將負責處理中美關係。

對此，丁學良認為，由於王岐山過去在各領域歷練與資歷十分豐富，擔任國家副主席後並不會只是儀式性的角色，而會協助習近平處理較艱難的議題如金融、經濟貿易等領域。不過他也直言，王岐山雖有能力處理中美經貿問題，但中美關係現階段的難題已遠遠超過經貿領域，若涉及軍事及國安層級，王岐山可能無法起到太大作用。