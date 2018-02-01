回歸加泰前途不明 傳獨派領袖發出「戰鬥已結束」簡訊

2018-02-01 10:53

〔即時新聞／綜合報導〕在加泰隆尼亞議會本週二（30）推遲主席選舉後，西班牙媒體昨（31）報導，加泰主席唯一候選人，也是流亡比利時的加泰獨派領袖普伊格蒙特（Carles Puigdemont），曾向其流亡同志發出「戰鬥已結束」的簡訊。

綜合報導，西班牙媒體《第五電視台》（Telecinco）昨透露，加泰隆尼亞獨派領袖普伊格蒙特，在加泰隆尼亞議會本週二宣布推遲主席選舉後，曾向其一起流亡的獨派同志發出「戰鬥已結束」的簡訊。

據報，這封簡訊是在普伊格蒙特回應遲主席選舉一事期間發布，並傳給了前加泰議會議員柯明（Toni Comin）。《第五電視台》稱，他們在一場獨派集會上，拍攝到柯明正在用手機查看這封簡訊。

普伊格蒙特則在簡訊曝光後，在推特上表示「我曾是一名記者，我一直都知道新聞報導不該侵犯隱私權」，並說「我也是人，有時我也會自我懷疑」。普伊格蒙特另堅持自己仍是加泰隆尼亞主席，且會「持續獨立運動，不會退縮」，但未提及自己發過「戰鬥已結束」的簡訊。柯明也在推特上警告，他可能會對發布訊息的媒體採取法律行動。

普伊格蒙特在加泰隆尼亞議會去年10月27日宣告獨立後不久，就流亡比利時，若返回西班牙，將會因叛亂、煽動和濫用公款被捕。西班牙最高法院也裁決，作為新一屆唯一加泰隆尼亞議會主席候選人，普伊格蒙特必須首先獲得法院許可，才能重新當選主席。