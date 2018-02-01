通俄門備忘錄將解密 FBI憂以偏概全

2018-02-01 03:44

〔中央社〕白宮幕僚長凱利今天表示，白宮很快會公布一份眾議院情報委員會機密備忘錄。共和黨認為備忘錄顯示FBI與司法部帶著反川普的偏見查通俄案；FBI則表示嚴重擔心備忘錄準確性。

路透社報導，凱利（John Kelly）接受福斯新聞廣播（Fox News Radio）訪問時說：「我想很快就會公布，然後全世界都能看到。」凱利並說他已看過這份4頁的備忘錄，白宮律師群也正在檢視。

在凱利的談話前，美國總統川普發表國情咨文後回應共和黨國會議員時就表示，備忘錄「百分之百」會公開。

法新社報導，聯邦調查局（FBI）今天表示，他們對一份由共和黨國會議員所撰備忘錄的準確性「嚴重憂心」。這份機密備忘錄指FBI有政治偏見，恐為通俄案調查投下震撼彈。

機密備忘錄是由眾院情報委員會的共和黨籍主席努尼斯（Devin Nunes）所作，一共4頁。儘管憂心恐讓高度機密曝光，但白宮已表示會對外公布這份備忘錄。

FBI表示，這份備忘錄難以呈現事情的全貌。FBI今天發表聲明說：「有關眾院情報委員會這份備忘錄，FBI在委員會通過解密前，幾無檢視的機會。一如我們先前所表達的，我們嚴重憂心文件遺漏了基本上會衝擊備忘錄準確性的事實。」

紐約時報日前披露，這份爭議性的秘密備忘錄指控司法部與FBI，濫用職權取得秘密監控令，監聽前川普陣營幕僚裴基（Carter Page）。

據稱備忘錄指出，司法部與FBI人員未將詳情告知審核情報監聽的法官。共和黨人指控，用於取得對裴基監聽令的一份研究，是由民主黨全國委員會及希拉蕊．柯林頓競選陣營所資助，但司法部與FBI卻沒向法官說明這點。