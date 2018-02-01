美火車撞貨車 多位共和黨議員在車上

美鐵發生意外之後，乘客陸續下車，其中包括多名共和參眾黨議員及家屬、助理等。（美聯社）

2018-02-01 02:52

〔中央社〕鄰近美國首府華盛頓的維吉尼亞州今天傳出火車撞貨車意外。一輛載有多位共和黨國會議員的美國鐵路公司列車，在靠近維州中北部的克羅塞與一輛貨車相撞，目前已知一人死亡。

共和黨籍國會成員1月31日至2月2日於西維吉尼亞州周召開年度立法計畫研討會，美國總統川普明天也將前往會議召開地點的西維州白溫泉鎮（White Sulphur Springs），而多位共和黨聯邦參、眾議員、助理及家屬今天上午從華府齊搭火車前往當地，列車卻在克羅塞（Crozet）撞上一輛貨車。

「華盛頓郵報」引述當地媒體報導，目前已知造成一人死亡、2人受傷，美國鐵路公司（Amtrak）則表示，車上乘客無人受傷。

目前無法確知有哪些共和黨國會議員搭上這班出事列車，包括聯邦眾議員柏恩（Bradley Byrne）及塞申斯（Pete Sessions）則透過個人推特報平安，說自己和家人都無恙。

聯邦參議員佛雷克（Jeff Flake）和他的妻子、兒子也搭上這班列車，他說，全家人都平安，但火車與卡車相撞時的衝擊力道相當猛烈，每個人幾乎都從座位上彈起來。

和川普不對盤的佛雷克已宣布今年不角逐連任。報導說，就如同去年夏天、同黨籍聯邦眾議員史卡利塞（Steve Scalise）在維州棒球場遭遇槍擊案時一樣，佛雷克和聯邦眾議員溫斯翠普（Brad Wenstrup）加入救難人員，協助運送傷患上救護車。

根據現場照片顯示，火車撞上了一輛垃圾車，現場滿地廢棄物，而編號145的美國鐵路公司列車，車頭也清楚可見撞擊痕跡。

白宮發言人桑德斯（Sarah Sanders）指出，川普已聽取這次意外的完整簡報，沒有國會成員或助理受重傷。

克羅塞位於華府西南方110英里處，距離共和黨這次開會地點的白溫泉鎮以東則有90英里遠。