陳日君：引起爭論是盼教廷懸崖勒馬

2018-02-01 00:30

〔中央社〕退休香港樞機主教陳日君質疑，教廷在主教任命問題對中國屈服，昨天引發教廷大動作駁斥。陳日君今天回應稱，知道他的言論會引起爭論，但不是混亂，希望爭論的結果是，大家承認他們現在做的是壞事或錯事，他們該懸崖勒馬了。

他也重申自己並沒有造謠，在談到中國合法主教遭逼退的事情時，教宗確實有向他和韓大輝總主教說過，負責對中事務的小組沒有跟教宗商量，教宗的想法與他們不同。

針對中國兩位合法主教被逼讓位給官派的非法主教，教廷昨天罕見地發出正式聲明，強調教宗並沒有被蒙在鼓裡，教宗親自掌握中梵對話進程，與教廷官員想法一致。

陳日君今天再度在部落格發文回應，他表示教廷國務院聲明說了三件事，一是教宗知道他們在做什麼，二是教宗同意他們做的，三是他的言論引起混亂和爭論。

陳日君說，其實他的文章中沒有說教宗不知道，但教宗確實對韓大輝總主教說了，「那小組為什麼沒有和我商量」。

陳日君重申，教宗對他說話的時候，確實有向他表示，教宗和他們（教廷官員）的看法不同，教廷的聲明既然不可能懷疑教宗說謊，就質疑是他說了謊，但他的文章只說教廷官員做了壞事或錯事，卻沒有說教廷官員說謊，現在需要讀者判斷，是陳日君還是他們說了謊。

陳日君表示，如果教廷官員的聲明特別想要強調，是教宗同意他們做那些事（要求合法主教讓位），也就是要教宗為他們做的壞事或錯事負責了，那也就是他的文章想阻止的。