新疆維族82歲伊斯蘭教長 被中國關押40天後離世

2018-02-01 00:21

〔即時新聞／綜合報導〕總部位於德國慕尼黑的「世界維吾爾人代表大會」（世維會）表示，82歲的新疆維吾爾族伊斯蘭教長、學者穆罕默德．薩利．阿吉（Muhammad Salih Hajim），被中國當局關押40多天後，已經離世。

綜合外媒報導，該組織所屬的「維吾爾人權項目（UHRP）」週一（29日）告訴《美國之音》，穆罕默德．薩利．阿吉的死訊在4天前傳出，其住在挪威的姪女已在臉書上確認這個消息。該組織發言人迪里夏提週二再度告知，確認他在拘押中去世。

據《自由亞洲電台》指出，烏魯木齊一間派出所的警察說，「我們聽說了他的死訊，但是不知道他何時去世」。該媒體引述UHRP指出，穆罕默德．薩利．阿吉是在獄中關押約40日後離世，具體死因未明。

世維會消息指出，他的家人認為其死於中國當局的折磨和壓迫，這是維吾爾人在中國類似納粹集中營的「再教育營」死亡的又一例證。他的女兒以及其他親屬和他一起被中國當局拘留，目前還不清楚其他人的處境。

迪里夏提表示，「國際社會應採取措施，要求中國提供拘押期間死亡的透明信息，同時要求中國立刻停止針對維吾爾宗教人士的極端迫害」。他此前表示，「在維吾爾人中，穆罕默德．薩利．阿吉是一位德高望重的人士。他經中國政府許可，將神聖《古蘭經》譯成了維吾爾語」。