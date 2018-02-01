丹麥研究：飲用全脂牛奶 降低罹患心臟病、中風機率

2018-02-01 00:24

〔即時新聞／綜合報導〕許多專家建議民眾攝取低脂、脫脂牛奶，但丹麥哥本哈根大學（Københavns Universitet）一項最新研究發現，全脂牛奶對人體有益，能增加好的膽固醇比例，降低罹患心臟病、第2型糖尿病與中風機率。

根據《每日郵報》報導，哥本哈根大學研究觀察17名參與研究的志願者，這些研究者每天分別被給予500毫升的全脂、脫脂牛奶，並在飲用3週後交換，並繼續飲用3週，研究發現飲用全脂牛奶的實驗對象，血液中好膽固醇（高密度脂蛋白）的比率上升，而壞膽固醇（低密度脂蛋白）增加比率，在飲用全脂、脫脂牛奶後沒有明顯差異。

研究指出，過去專家曾認為全脂牛奶中的飽和脂肪，會增加血液中低密度脂蛋白濃度，但此次研究不但證明過去的觀念是錯誤的，也顯示攝取全脂牛奶能降低得到第2型糖尿病風險，好的膽固醇能將壞的膽固醇從動脈中清除，讓肝臟將其代謝；該研究發布在《歐洲臨床營養學雜誌》（European Journal of Clinical Nutrition）。

英國新聞從業員喬安娜·布里特曼（Joanna Blythman）過去的調查顯示，「一般來說，任何脂肪超過20%的食物都被認為是高脂」，但每100毫升的全脂牛奶僅含有3.7%至5%的脂肪，低脂、脫脂牛奶分別含有1.5%和0.1%的脂肪，喬安娜認為，除非大量飲用，否則就算使用低脂、脫脂牛奶亦難以影響人體脂肪攝入量。