代替香港「學民女神」出征 區諾軒獲參選資格

2018-01-31 23:27

〔即時新聞／綜合報導〕有「學民女神」之稱的香港民主派政黨「香港眾志」常委周庭，報名參加立法會補選，卻遭官方取消資格，該黨的「Plan B」區諾軒隨即報名，今（31）日終於獲得確認參選資格。

香港媒體報導，參選香港港島區的周庭是爭取真普選「雨傘運動」的知名青年領袖，上週六（27日）被香港選舉主管機關以其所屬政黨「香港眾志」主張「民主自決」，不可能擁護香港《基本法》為由，取消立法會補選的參選資格。區諾軒同日隨即報名參選。

區諾軒今日在臉書表示，「我已收到選舉事務處的通知，確認本人的參選資格。」明天將公布參選宣言和競選活動安排。他強調，參選權本是基本人權，但為了「入閘（獲得參選資格）」而弄得人心惶惶，自我審限，正是政府刻意製造的無形壓力。

他指出，這次選舉有多名參選人因政見而被剝奪參與資格，「證明當局已藉威脅剝奪我們的基本權利，而造成寒蟬效應，我呼籲大家關注不同朋友政治權利被剝奪的狀況，勇敢發言，以保護香港的制度和法治。」

另外，報名參選新界東補選的本土派劉頴匡，今日確定被取消立法會補選的參選資格，是繼周庭後第2位。官方給出的理由有2點，一是劉曾在2016年表示支持港獨，二是由於劉表示議席原屬梁頌恆和梁天琦，以及媒體稱劉獲得梁頌恆支持，認為劉顯然是接替和取代他們。