美科學家：地球磁場減弱15％ 地磁恐翻轉釀生態浩劫

丹尼爾·貝克表示，地球磁場已在過去200年減弱15%，這可能象徵地球南、北極即將翻轉。（法新社）

2018-01-31 23:04

〔即時新聞／綜合報導〕美國科羅拉多大學波德分校（University of Colorado Boulder）大氣與太空物理實驗室主任丹尼爾·貝克（Daniel Baker）表示，地球磁場已在過去200年減弱15%，這可能象徵地球南、北極即將翻轉，造成生態浩劫。

丹尼爾在一份報告中指出，地球磁場每20萬年至30萬年翻轉一次，但上一次翻轉是在78萬年，超出翻轉週期，從歐洲航天局監測地球磁場的衛星所顯示的數據顯示，地核磁場正在發生變化，地核中的液態鐵與鎳正被排出，這是地核不穩定的現象。

丹尼爾提到，地球磁場能保護地球上的生命不受太陽風與宇宙射線、紫外線威脅，若地磁不斷變弱，太陽風可能會一路衝進地球臭氧層，不但危害全球電子通訊系統與電路設備，也會對天氣產生影響，並增加人類的罹癌機率，倘若地磁翻轉，「地球上某些區域將在過程中變得無法居住」。

丹尼爾的報告被刊於《紡紗磁鐵：電磁力創造現代社會亦可摧毀它》（The Spinning Magnet: The Electromagnetic Force that Created the Modern World and Could Destroy It）一書中。