美科學家：地球磁場減弱15％ 地磁恐翻轉釀生態浩劫

丹尼爾·貝克表示,地球磁場已在過去200年減弱15%,這可能象徵地球南、北極即將翻轉。(法新社)

2018-01-31 23:04

〔即時新聞/綜合報導〕美國科羅拉多大學波德分校(University of Colorado Boulder)大氣與太空物理實驗室主任丹尼爾·貝克(Daniel Baker)表示,地球磁場已在過去200年減弱15%,這可能象徵地球南、北極即將翻轉,造成生態浩劫。

丹尼爾在一份報告中指出,地球磁場每20萬年至30萬年翻轉一次,但上一次翻轉是在78萬年,超出翻轉週期,從歐洲航天局監測地球磁場的衛星所顯示的數據顯示,地核磁場正在發生變化,地核中的液態鐵與鎳正被排出,這是地核不穩定的現象。

丹尼爾提到,地球磁場能保護地球上的生命不受太陽風與宇宙射線、紫外線威脅,若地磁不斷變弱,太陽風可能會一路衝進地球臭氧層,不但危害全球電子通訊系統與電路設備,也會對天氣產生影響,並增加人類的罹癌機率,倘若地磁翻轉,「地球上某些區域將在過程中變得無法居住」。

丹尼爾的報告被刊於《紡紗磁鐵:電磁力創造現代社會亦可摧毀它》(The Spinning Magnet: The Electromagnetic Force that Created the Modern World and Could Destroy It)一書中。