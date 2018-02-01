俄情報首長密會美方官員 「通俄門」政治內鬨加劇

2018-02-01 00:01

〔即時新聞／綜合報導〕近日有消息指出，受到美國制裁的俄羅斯對外情報局（SVR）局長納雷什金（Sergey Naryshkin），上週在華盛頓郊區與美情報單位官員會面，讓「通俄門」案引發的政治內鬨加劇。

綜合外媒今（31）日報導，納雷什金上週現身美國，與美國國家情報總監柯茨（Dan Coats）等美國情報官員進行會談。根據俄國國營媒體《ITAR-Tass》報導，俄國駐美大使安托諾夫（Anatoly Antonov）說，會談的內容為「共同打擊恐怖主義」，但安托諾夫並未向外公布，納雷什金會見了那些美國國官員。

美國中央情報局（CIA）拒絕對此做出評論，民主黨參議院少數黨領袖舒默（Chuck Schumer）則要求相關當局，「立刻澄清和回答以下問題：他（納雷什金）會見了哪些美國官員？是否有任何白宮或國家安全會議（NSC）官員與他會面？他們又談了什麼？」

舒默說，最關鍵的問題在於，納雷什金的訪問是否影響了美國在週一（29日）不對俄國進行制裁的新決定。他更批評：「俄羅斯干預了我們的選舉，我們制裁了他們的對外情報頭子，川普政府卻邀請他，直接從大門暢行無阻地進入。」

專家表示，納雷什金雖被禁止進入美國，受到制裁者為了公務，仍可經由特定流程獲准進入。但納雷什金上週出現在美國的消息，已讓國內政治內鬥越演越烈。