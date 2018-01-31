便宜「紗籠裙」ZARA訂價超貴引爆爭議

2018-01-31 22:34

〔即時新聞／綜合報導〕時尚品牌ZARA最近推出一款與東南亞國家「紗籠裙」相似的產品，引發網友熱議，除了價格不菲，網友不滿ZARA沒提到「紗籠裙」是該產品的靈感來源，掀起挪用文化爭議。

綜合媒體報導，「紗籠裙」是一塊長方形的布，東南亞、南亞、阿拉伯半島和東亞地區，很多老一輩男性會穿「紗籠裙」，其寬鬆輕盈，適合溫暖氣候，長度則可以讓穿者看起來謙虛和可信。

近期掀起爭議的產品被被ZARA稱是「格紋中長裙」，正面以褶皺裝飾，下擺加上拉鍊。布料則是由聚酯纖維和人造絲製成，不像傳統的紗籠裙只能乾洗。但推特網友普遍認為，這裙子就是「紗籠裙」，不少網友吐槽，這是父親和叔叔的衣服，現在居然和女性時尚連在一起，

網友也指出，這條裙子價格不菲。在英國售價69英鎊（約2800新台幣）、在美國為89美元（約2600新台幣）。台灣售價為2490元。外媒指出，一般這種裙子只要3到5英鎊（約123到206元新台幣）或是5美元（約145元新台幣）就能買到。

另一方面，網友也不滿ZARA沒有提到裙子的靈感來源是「紗籠裙」，批評全球時尚品牌利用亞洲貧窮國家的廉價勞動力生產服裝，現在甚至把設計和時尚從亞洲拿走，指責服裝品牌抄襲少數文化，再加以利用賺取豐厚利潤。