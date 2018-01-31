研究：殺人鯨會說人話 還會打招呼、數123

鯨魚是人類以外少數能模仿聲音的動物。近期有研究團隊發現，1隻殺人鯨能完美模仿人聲。（路透）

2018-01-31 22:24

〔即時新聞／綜合報導〕你聽過殺人鯨說話嗎？西班牙馬德里康普頓斯大學（Complutense University of Madrid）近期發表1項動物研究指出，1隻14歲名叫薇姬（Wikie）殺人鯨（killer whale），竟然能完美地模仿訓練員的說話，「哈囉」、「掰掰」等簡單詞彙。她將可能是世界上第1隻會「說人話」的殺人鯨。

綜合外媒報導，薇姬生活在法國1間馬林蘭海洋公園（Marineland Aquatic Park），研究團隊邀請薇姬的訓練員參與實驗，她成功引導薇姬模仿人類的語言，從簡單詞彙「哈囉」、「掰掰」，用英文數1、2、3，叫人名「艾咪」（Amy）等都難不倒薇姬。甚至薇姬也具備模仿其他殺人鯨發出的聲音。

「在哺乳類中相當罕見」研究團隊成員柯爾（Josep Call）興奮的表示，除了人類以外，鯨魚和海豚是少數有能力模仿聲音。研究團隊也指出，不同殺人鯨群體各自擁有其獨特的交流方式，團隊推測薇姬透過氣孔「說人話」，與殺人鯨模仿同類的聲音關係甚大。研究員阿伯拉姆森（Jose Abramson）表示，希望薇姬未來能以基本對話溝通。

殺人鯨並非第1隻會模仿人聲的動物，海豚、白鯨、鸚鵡等動物，都可以模仿人類發出的聲音，但是這次的研究對象殺人鯨薇姬，她可能將成為世界上首隻被證實發出像人類聲音的殺人鯨。

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