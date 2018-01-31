比爾蓋茲贊助11億 培育「超級乳牛」解決貧困

2018-01-31 22:17

〔即時新聞／綜合報導〕比爾‧蓋茲（Bill Gates）最近宣布將贊助全球家畜獸醫學聯盟（Global Alliance for Livestock Veterinary Medicines，簡稱GALVmed）4000萬美元（約新台幣11.7億元）的研究經費，欲培育出產奶量高、又能耐旱的「超級乳牛」，改善全球上億農民的生活。

綜合媒體報導，比爾‧蓋茲曾在愛丁堡大學演講時表示，「如果你關心窮人的話，你就必須關心農業；如果你關心農業的話，你就得想辦法改善他們的牲畜。」因此比爾‧蓋茲決定贊助全球家畜獸醫學聯盟的基因工程計畫，透過將產奶量高的英國乳牛與抗旱的非洲乳牛雜交，培育出又抗旱又有高產量的「超級乳牛」，希望能改善非洲農民生計。

根據國際家畜研究所（International Livestock Research Institute）統計，全球約有7.5億中低收入國家的人以畜牧業維生，因此這項計畫將為全球上億的農民帶來助益。

但也有越來越多科學家提出警告，投資乳牛是短視近利的行為，因為根據聯合國糧食與農業組織統計（FAO），牲畜排放的汙染占了人類排放的所有汙染的14.5%，增加畜牧會加劇全球暖化的惡化，且假如將飼養牲畜的農作物分給全世界的人類，將可以多餵飽35億人，比起培育乳牛，更能有效率解決非洲貧困、飢餓的社會問題。