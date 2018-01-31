川普國情咨文自誇政績 外媒批評：誇大、誤導資訊

美國總統川普今發表首次國情咨文，自誇自己上任以來的豐功偉業，但有外媒對此進行事實查核，發現部分資訊雖然大致屬實但多有誇大，且在移民政策方面也不乏許多誤導和錯誤資訊。（路透）

2018-01-31 21:27

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普今（31）日在國會聯席會議發表首次國情咨文，自誇自己上任一年來的豐功偉業，但有外媒對此進行事實查核，發現部分資訊雖然大致屬實但多有誇大，且在移民政策方面也不乏許多誤導和錯誤資訊。

川普在國情咨文中指出，薪資增長停滯多年，在2016年大選後，這一年薪資終於上漲，並創造出240萬新的就業機會，其中20萬為製造業工作。同時也是非裔美國人失業率史上最低。但據《紐約時報》調查，雖然大選後經濟增長的確創造了平均每月16萬9000個新的就業機會，卻比歐巴馬執政前七年每月18萬5000個來得少；且薪資上漲趨勢是從歐巴馬時代就開始，並在2016年11月達到高峰3.9%，反觀川普上任後，薪資增長幅度最高只有3.6%。至於非裔美國人失業率，雖然確實創下6.8%新低的紀錄，但這項成果是否能算是川普的功勞，還是長久以來的累積，仍有待討論。

國情咨文也指出，蘋果公司宣布將在美國投資3500億美元，增聘2萬名員工。雖然蘋果的確宣布未來5年將在美投資超過3500億美元，但有2750億美元是維持過去的投資，實際新增的投資額僅約370億美元。國情咨文也提及，許多車廠正在美國興建、擴建工廠，美國驕傲的成為能源輸出國等，但車廠在美擴建及興建工廠並非最近才有的事情，且川普上任一年來汽車產業的聘雇率並未大幅度成長，去年甚至還是下滑的。而且美國一直都有能源外銷，且目前仍是石油的淨進口國，雖然白宮預估，2020年前美國「可望」成為能源淨出口國，但並非「現在」。

國情咨文也聲稱，「我們推動了美國史上最大減稅改革」，這句話川普自己也曾說過好幾次，但據華府預算監督組織「負責任聯邦預算委員會」（Committee for a Responsible Federal Budget）估計，川普減稅的規模只能說是1918年以來第8大減稅，以減稅跟經濟數字的比例來看，減稅規模最大的是雷根政府在1981年推動的減稅。

至於川普批評，現行的崩壞制度讓單一移民可以隨意帶來無限制數量的遠親，但移民雖然可以帶著家人移民，若要申請居留也需要經過相關的檢查，且聯邦政府也能對數量設定年度上限，截至去年11月1日，共有超過390萬人在排隊等候申請。