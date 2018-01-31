美國加州民意分裂 「新加州」與「加州脫美」對峙

2018-01-31 22:28

〔即時新聞／綜合報導〕美國加州一直以來都是民主黨的大票倉，且富可敵國。如今加州內部出現兩種不同的政治聲浪互相對峙，一派希望能脫離美國進行獨立，另一派則希望能將州內沿海、內陸城市分開，建立美國第51州。

根據《中央社》報導，加州是全世界第6大經濟體，經濟實力可與其他國家競爭，甚至超越法國。加州與美國其他49州不同，當地人認為，當今美國所代表的許多意義，違反加州的價值。

加州內部目前分為兩派，一派為支持加州脫美獨立的團體Yes California，另一派勢力則為倡議創立第51州「新加州」（New California）。

Yes California是由民主黨支持者所成立，訴求為2019年舉行加州獨立公投。該團體更仿造「英國脫歐」（Brexit）一詞，將獨立公投的名稱訂為「加州脫美」（Calexit）。Yes California今（31）日表示，他們情人節當天打算在加州首府沙加緬度（Sacramento）舉辦集會活動，以表達打算脫美的主張。

另一派則提倡創立「新加州」，反映出內陸城市的民意。該派認為，加州長期由民主黨控制，並希望與沿海富裕城市劃清界線，擺脫繁重的賦稅。創使人普雷斯頓（Robert Paul Preston）和里德（Tom Reed）認為，鄉村地區面臨高賦稅、糟糕的教育、惡劣的商業環境等因素，想要與沿海城市分道揚鑣。但他們也強調，並不會讓新加州離開美國，只想成為美國第51州。

美國將在今年11月舉行期中選舉，估計這兩派勢力的對峙，將會一直持續到年底。