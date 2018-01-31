旅行「澤」蛙掀熱潮 江澤民慘遭中國網友惡搞

日本手遊「旅行青蛙」（旅かえる）近期在中國吹起熱潮，這隻小青蛙除了點出「空巢世代」的強烈孤獨外，近期成為中國網友調侃前領導人江澤民的好題材。（圖取自微博）

2018-01-31 17:11

〔即時新聞／綜合報導〕日本手遊「旅行青蛙」（旅かえる）近期在中國吹起熱潮，這隻小青蛙除了點出「空巢世代」的強烈孤獨外，近期也成為中國網友調侃前領導人江澤民的好題材，紛紛給自己的青蛙名字裡加入「江」、「蛤」字，甚至把青蛙改圖成江澤民，讓日本開發商百思不得其解，還以為「江」這個字在中文代表青蛙的意思。

據《BBC》報導，由於青蛙與蛤蟆相似，許多玩家把旅行青蛙跟中國網路上調侃江澤民的「膜蛤文化」做連結，因此許多中國網友的蛙兒子全姓「江」，如「江江醬」、「江小可」、「江撩撩」等。據中國媒體《舊浪體育》報導，此風潮讓日本遊戲製作人百思不得其解，還以為「江」這個漢字在中文是代表青蛙的意思。

膜蛤文化是起源於2000年時，香港記者張寶華在記者會上問江澤民，是否中央已「欽點」行政長官董建華連任。對此江澤民聽聞後立即暴怒，罵記者「太年輕（too young）」，問的問題「太簡單又幼稚（too simple, sometimes naive）」，還稱自己「作為一名長者，有必要告訴你們一點人生的經驗」。

這段江澤民暴怒的影片被上傳到YouTube上，標題掛著「禁片」兩個字，點閱率至今已突破320萬，至此江澤民的名言在中國網路上瘋傳，吸引網友爭相惡搞與模仿，甚至還做成梗圖，最後形成了特別的網路次文化，成為中國90後年輕人的時下流行語彙。然而由於涉及前國家領導人，中共不承認「膜蛤」文化的存在，因此所有公開評論均來自國外，而「江澤民」三個字在微博也成為禁止搜尋的敏感詞

據《端傳媒》報導，膜蛤文化的意涵十分複雜，在現任中國領導人習近平上任後，這種對江澤民的調侃從諷刺轉化為追捧，而且粉絲竟然都是年輕人。《紐約時報》認為，這是源於民眾對習近平上任後過分集權的憂慮，但有民眾不這樣認為，覺得膜蛤文化並非是「反映當下的不滿」，只是「各派人士都在江澤民身上，都找到了自己想要的東西。」

即使年輕人普遍認為江澤民有趣且較貼近民心，但對於拿前領導人開玩笑，中國政府依然相當敏感。如中國頂尖大學的24歲研究生余大毛爆料指出，2015年他曾加入學校裡的「膜蛤」微信群，2016春晚飽受批評時，群組裡也充滿罵聲，但有個人踩了紅線而惹上麻煩。「我聽說有個人做了張圖，把ISIS斬首人質的圖片PS成了江澤民和習近平，就被國安拉去『喝茶』了。」

此風潮讓日本遊戲製作人百思不得其解，由於中國人養的許多青蛙的名字都有「江」字，還以為這個漢字在中文是代表青蛙的意思。（圖取自微博）

由於青蛙與蛤蟆相似，許多玩家把旅行青蛙跟中國網路上調侃江澤民的「膜蛤文化」做連結。（圖取自微博）