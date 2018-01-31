川普國情咨文「有洋蔥」 身障脫北者出席抗北韓

美國總統川普今（31）發表上任後首次國情咨文，並在演說中邀請脫北者與人權活動者池成鎬（Ji Seong-ho）出席。（法新社）

2018-01-31 15:39

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普今（31）發表上任後首次國情咨文，並在演說中邀請脫北者與人權活動者池成鎬（Ji Seong-ho）出席，展現美國除以武力施壓對抗北韓外，也另祭出溫情攻勢。

綜合報導，美國總統川普在今日的國情咨文演說中，不僅向曾遭北韓監禁，回到美國後死亡的大學生溫畢爾（Otto Warmbier）致敬，也邀請失去左臂與左腿的身障脫北者池成鎬出席演說。

川普在演說中稱池成鎬是「惡質北韓政權的見證」，並描述池成鎬13歲時在北韓90年代大飢荒時期，失去左手臂與左腿的故事。川普說，池成鎬「在找煤炭交換食物時，由於過度飢餓昏倒在火車鐵軌上，因而被火車輾過左臂與左腿」。池成鎬的父親後為兒子製作拐杖，但因脫北失敗遭北韓當局酷刑折磨而死。池成鎬的母親和姊妹則於2004年順利脫北。

池成鎬自己則在脫北的過程中，用父親做的拐杖跋涉幾千公里，途中與親人失散，並旅經中國、泰國、寮國和台灣約半年，最後在南韓首爾與家人團聚，並於南韓東國大學學習法律。池成鎬曾受訪指出，「北韓現在是一個人人只求自己溫飽的社會，因此並不關心你是否是身障人士。北韓境內沒有幫助身障人士的團體，政府也不會給與協助」。

川普講述完池成鎬的故事後，向池致意表示：「今天你（池成鎬）有了一條新腿，但我明白你把拐杖視為你過去經歷的提醒。你偉大的犧牲啟發了我們所有人，也證明每個人的靈魂都渴望自由」。池成鎬在國情咨文現場也高舉他的拐杖，接受觀眾鼓掌。