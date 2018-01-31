逾7成駐中記者去年曾遭阻？華春瑩：報告不能代表真實觀點

2018-01-31 17:07

〔中央社〕外國駐華記者協會（FCCC）30日公布年度報告，72%受訪記者表示，去年工作中至少受過一次來自警察、政府或身分不明者的阻礙。4成受訪者說去年工作條件變壞，8%的人表示曾受虐待或毆打。

綜合法國國際廣播電台、法新社報導，這項調查是設在北京的「駐華外國記者協會」透過網路詢問100餘名駐中國大陸記者完成的。

調查結果顯示，大量證據表明，駐中國大陸記者本來就不好的工作條件，在去年進一步惡化。

報告指出，尤其在中國大陸西北的新疆地區，漢族和維吾爾族之間族群緊張關係，經常發生傷亡致命的襲擊。曾有美國記者在新疆採訪時，幾乎每去一個城市，都會在火車上受到拘捕。在拘押過程中，警方曾經兩夜不讓他睡覺。

此外，報導引述英國廣播公司（BBC）駐中國記者高達德（Matthew Goddard）透露，有人曾試圖摧毀他的攝影機，他拒絕交出拍攝影片卻遭毆打。

報告也提到，中國當局還用「不再更新駐中國簽證」為壓力，要挾外國記者採訪報導中國更積極的一面。

中國外交部發言人華春瑩昨天在記者會上被問及這份報告時，要求贊同這份年度報告的外國記者舉手。看到沒人敢舉手，華春瑩表示，這個報告不能代表在中國的600多名外國記者的真實觀點。

她還承諾，中國外交部將像過去一樣，繼續為外國駐中國大陸記者提供一切必要的協助和便利。（編輯：繆宗翰/張淑伶）