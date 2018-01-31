強硬對抗恐怖份子 川普維持關塔那摩灣監獄開放

美國總統川普在國情咨文中稱，將維持美軍用於拘留和審訊恐怖份子的關塔那摩灣監獄（Guantanamo Bay）開放。（美聯社）

2018-01-31 14:07

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普在本週二（30）晚間發表的國情咨文中稱，他已指示美國國防部長馬蒂斯（James Mattis），將維持美軍用於拘留和審訊恐怖份子的關塔那摩灣監獄（Guantanamo Bay）開放。

綜合報導，美國總統川普在本週二（30）晚間發表的國情咨文中表示，他已指示國防部長馬蒂斯「重新審視美國的軍事拘留政策，並保留關塔那摩灣的拘留設施」。川普也已簽署行政命令，指示馬蒂斯提出關於「移囚關塔那摩灣」等相關事項的新政策。

川普在國情咨文中形容恐怖份子：「在平民醫院放置炸彈等行為很邪惡..我們別無選擇，只能殲滅恐怖份子。我們必須在必要時拘留和審訊他們」，也說「我們過去曾愚蠢地釋放數百名危險恐怖份子，然後又在戰場上遇到他們，這些人包括我們曾俘獲的ISIS領導人巴格達迪（al-Baghdadi）」。

前美國總統歐巴馬認為，維持關塔那摩灣監獄，會削弱美國在人權方面的領導地位，並發簽署政命令，要求關閉關塔那摩灣監獄，卻從來沒實行。川普則在國情咨文中稱，關閉關塔那摩的做法是在對抗恐怖主義方面示弱，也說比起殺害，拘留恐怖份子是較好的選擇。但川普未表明，是否已下達轉移新囚犯轉移至關塔那摩灣監獄的指示，另據《衛報》報導，一份洩漏的美國國務院電報稱，目前沒有轉移新囚犯到關塔那摩灣監獄的計劃。

2001年911事件後，關塔那摩灣監獄被用來關押在阿富汗和其他地區捕獲的基地組織和塔利班等恐怖份子，但於2004年傳出營中美軍曾對囚犯施以連續拷問、水刑、強行注射藥品、宗教迫害等虐囚醜聞。醜聞曝光後，關塔那摩灣監獄在2006年陸續移出多名囚犯，至目前獄中仍關押41人。