呼籲罷免習近平而被抓！ 中國律師團上街聲援余文生

香港的人權團體與中國維權律師關注組上街抗議，要求中國政府釋放余文生。（圖取自China Human Rights Lawyers Concern Group / 中國維權律師關注組 臉書）

2018-01-31 14:57

〔即時新聞／綜合報導〕中共第19屆二中全會於12月18日於北京召開，中國領導人習近平的思想確定入憲。而中國維權律師余文生在18日發表公開修憲建言，呼籲罷免習近平後，19日竟遭警方莫名帶走，至今下落不明。對此，香港的人權團體與中國維權律師關注組昨（30）日上街抗議，要求中國政府釋放余文生。

綜合外媒報導，中國維權律師關注組連同支聯會、社民連等15名成員，高呼「維權律師無罪」等口號，遊行至香港中聯辦抗議中國政府迫害維權律師，並聲援正被羈押的余文生律師、李昱函律師，與即將面臨被吊銷執業證的隋牧青律師，要求中國政府立即停止對律師進行任何形式的迫害。

報導指出，除了余文生因對習近平有異議而「被消失」外，中國在2年前曾經大規模抓捕300多位維權律師以及其親屬，這些人被刑拘、帶走、失聯、約談、傳喚、或短期限制人身自由，涉及省份多達23個，部分人士下落不明，稱為「709事件」。

中國維權律師關注組主席何俊仁指出，709大抓捕後，當局仍未停止打壓律師，近期所發生的事件都顯示中國政府正進行新一輪對律師的打壓，不僅違法、動用刑事程序、明顯施加暴力之外，更使用了行政處分，如吊銷執業資格及暫停執業。