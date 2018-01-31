聯合國：北韓1800萬人營養不良、6萬名兒童瀕臨死亡...

聯合國兒童基金會指出，這一年來在北韓有1800萬人處於營養不良的情況，其中有20萬名為未滿5歲的兒童，更有6萬名兒童處於瀕臨死亡的狀態。（資料圖，路透）

2018-01-31 12:14

〔即時新聞／綜合報導〕聯合國兒童基金會（UNICEF）指出，這一年來在北韓有1800萬人處於營養不良的情況，其中有20萬名為未滿5歲的兒童，更有6萬名兒童處於瀕臨死亡的狀態。而由於聯合國安理會對北韓的制裁決議造成物資運送困難，未來如何提供人道協助已成問題。

綜合外媒報導，UNICEF於昨（30）日在瑞士日內瓦的聯合國總部召開記者會，並公布過去一年來世上急需人道救援的地區，其中北韓因聯合國安理會的制裁決議，造成物資送抵的運費上升，讓北韓的糧食危機也隨之加劇。

據UNICEF的聲明指出，目前北韓有1800萬人處於糧食來源不穩定的困境中，換言之整個國家有7成人口營養不良，其中包含20萬名兒童營養不良，更有6萬名兒童「瀕臨死亡」。對此，UNICEF批評北韓當局的所作所為「正在波及無辜兒童」。

報導指出，雖然安理會對北韓的制裁決議並不會暫停人道救援，但是由於金融機關的核查嚴格化，人道救援的基金與物資到達北韓國內的時間拉得更長，另外制裁決議也讓物資的運費上升，因此未來如何盡速提供難民支援將會是個重要課題。

除此之外，UNICEF也指出為幫助北韓難民兒童，一年必須得花費1650萬美元（約新台幣4.8億元），希望國際社會能提供援助。