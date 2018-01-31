老鼠濕背秀！用泡沫搓腋下該邊 網友：牠還比我愛乾淨

這隻老鼠雖然瞬間變成明星，但專家認為這對動物來說不自然而且可能傷害健康，此舉並不人道。（圖翻攝自影片）

2018-01-31 11:39

〔即時新聞／綜合報導〕「我到底看了什麼？」近期祕魯一段影片於網路上爆紅，一名網友早上準備洗澡出門時，竟在浴室看到一隻灰色大溝鼠在「洗香香」，還非常認真地搓洗腋下與胯下，可愛又驚奇的舉動讓這隻老鼠瞬間變成明星。不過專家指出，泡沫可能是別人刻意倒到牠身上，這對動物來說不自然而且可能傷害健康，此舉並不人道。

綜合媒體報導，祕魯瓦拉斯市的網友柯瑞亞（Jose Correa）早上正準備要洗澡出門時，看到一隻大溝鼠「站」在排水孔旁邊，旁若無人地用泡沫搓洗身體各處，頭、手臂、腋下、肚子，甚至還會轉過身搓搓屁股，宛如人類在洗澡一般。柯瑞亞見狀後實在感到太驚奇，因此錄下影片並上傳到網路上，請求大家告訴他到底發生了什麼事。「我只是想給牠一點隱私，所以沒有趕走牠」。

這隻老鼠的「濕身秀」隨即引來許多網友討論，有人認為自己的衛生習慣甚至不如老鼠，也有人打趣說老鼠其實是《忍者龜》中的史林特師父，或是皮克斯動畫電影中的《料理鼠王》。

對此影片，芝加哥大學的生物學家達拉斯（Dallas Krentzel）認為，首先這隻老鼠並不是溝鼠，從影片中這隻嚙齒動物的特徵來推斷，這應該是南美洲的長尾豚鼠（pacarana）。由於長尾豚鼠可以自然地以兩腳站立並用前肢來清洗身體，也自然讓牠看起來這麼像人類。

不過達拉斯也警告，動物在清洗身體的過程中，有時也會舔舐自己的身體，而影片中這隻長尾豚鼠看起來是想擺脫身上的泡沫，可能是別人潑在牠身上的，這除了違反自然，也可能會對動物的身體造成傷害，並非人道行為。