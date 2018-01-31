兩韓冰球術語差太大 女子隊集訓「雞同鴨講」

2018-01-31 11:24

〔即時新聞／綜合報導〕南北韓女子聯合冰球隊已展開共同集訓，但雙方卻因為南北韓兩國使用不同的冰球術語，產生溝通不良的問題。

綜合外電報導，本週一（29日）南北韓聯合女子冰球隊傳出，雙方在第一次的聯合訓練中發生溝通不良問題。南韓的球員通常以韓文唸出英文滑冰術語，如以韓語將「滑冰」（Skating）一詞唸做「seu-ke-ee-ting」，將守門員防守技巧「t-push」唸做「tee-pu-sh」。北韓則為每個術語創造出北韓的用法，如將滑冰稱為「apuro-jee-chee-gee」，防守技術稱為「moonjeegee-eedong」。

南韓冰球協會（KIHA）表示，聯合隊員們「還在習慣共同訓練的過程，因此在訓練中仍可聽見隊員混合使用不同的術語」，為克服溝通問題，南韓體育部門也製作了彙整雙方用語的詞彙表，分發給聯合隊伍成員使用。南韓冰球協會另稱訓練過程「嚴肅但友善，北韓隊員都表現出高度專注力和鬥志」。

南北韓女子聯合冰球隊由23名南韓球員和12名北韓球員組成，預定於2月4日與瑞典隊進行熱身賽。南韓人則並不完全支持兩韓女子聯合冰球隊，南韓總統文在寅的民調支持率在兩韓決定合組女子冰球隊後下滑，也有南韓官員表示，和北韓組成聯隊十分荒謬，稱「我們要和陌生人在冬奧賽場上一起比賽，根本是無言以對」。