女房客被要求「性愛抵房租」 1週1次可住免錢

色房東詢問湯瑪絲是否聽說「性愛抵房租」。（圖擷取自《News Capital》Youtube頻道）

2018-01-31 11:07

〔即時新聞／綜合報導〕英國網站Craigslist有許多「性愛抵房租（sex-for-rent）」的廣告，近日有一名女調查員湯瑪絲（Sian Thomas），假扮成女房客與色房東聯絡，並且偷偷地錄下「性愛抵房租」的詳細對話內容，

據《太陽報》報導，威爾斯電視節目《Ein Byd》，假派一名女房客湯瑪絲（Sian Thomas），但實際身分為調查員，並且與一名色房東聯繫見面、說是想租房子，從偷錄下的內容可以聽到，房東首先提到房租每個月650英鎊（新台幣約26000元），但接著又說「不知道妳（湯瑪絲）是否聽過『性愛抵房租（sex-for-rent）』的協議？只要你願意與我上床，房租可以減免。」湯瑪絲接著詢問「需要與你多久（做愛）一次？」房東說「大概一週一次，房租甚至可以免費。」

事後另位記者傑金斯（Sion Jenkins）打電話給這名色房東時，當他得知事情將被外界揭露，竟要求節目不要將此報導出去，也不要將他「妖魔化」，甚至哭訴稱自己為「笨蛋」，不該做這樣的事情。另外，報導指出，據英國法律利用其他的因素誘使他人成為妓女、妓男，是違反法律；然而「性愛抵房租（sex-for-rent）」為近年發生的新現象，目前尚無起訴案件。