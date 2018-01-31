獨立書店「季風書園」告別上海 昨晚黑警襲店...

上海文化地標「季風書園」在政治壓力下在2018年1月31日關店，書店老闆于淼滿滿不捨。（中央社）

2018-01-31 10:07

〔即時新聞／綜合報導〕被視為上海文化地標的「季風書園」，在經營20年後，受到政治壓力，今天將關閉在上海的最後一家分店，徹底告別上海，但昨晚原本預定的告別會上，卻遭到斷水斷電、更有很多穿黑色制服的警察圍出警戒線，逐一盤查與會者的身份證，最後，民眾用電池小燈及手機，點亮黑暗、清唱歌曲期待自由。

綜合媒體報導，季風書園是上海知名的獨立書店，1997年成立，致力「獨立的文化立場，自由的思想表達」，最盛時期擁有8家書店，即使受到網路書店衝擊，但並沒有太大的經濟壓力，仍然是上海文化及自由思想的重要據點，但是，受到沈重的政治壓力，及房東的拒租，只能關門，今天結束的是最後一家位在圖書館地鐵店內的分店。

昨天晚間原本有場告別會，不過，才天黑，書店即被房東以維修為名斷水斷電，且警察群至，盤查與會者身份證，氣氛肅殺、壓抑；在黑暗中，民眾打開手機的燈光、用電池發光的小燈泡，一起點亮黑暗，有人彈著書店中的鋼琴、拿起吉他一起唱歌、直到晚間9點左右，終於供電正常，現場民眾一陣歡呼，光亮後的書店中還重複世界名曲《Do you hear the people sing》……。