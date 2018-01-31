要13名脫北者回國 北韓：他們都被南韓綁架！

北韓稱13名脫北者是「被南韓情報機關綁架」，還要求聯合國人權辦事處「採取各種手段與措施」。 （資料圖，路透）

2018-01-31 10:41

〔即時新聞／綜合報導〕位於瑞士的北韓駐聯合國辦事處於昨（30）日要求南韓，必須盡速歸還約2年前於中國北韓飯店工作的13名員工，雖然這13名脫北者都是「集體叛逃」，但北韓稱他們是「被南韓情報機關綁架」，強烈譴責南韓的暴行，甚至還要求聯合國人權辦事處「採取各種手段與措施」。

據《NHK》報導，北韓駐聯合國日內瓦辦事處的報導機關30日發表聲明，表示2016年4月時，中國寧波「柳京飯店」的13名女性員工「遭到南韓情報機關綁架」，北韓對此強烈譴責南韓的暴行，並要求南韓無條件直接歸還人質。除此之外，北韓還呼籲聯合國人權事務高級專員辦事處，為了讓人質早日返家，必須得「採取各種手段與措施」。

綜合媒體報導，柳京飯店包括經理、服務員和廚師等13名員工，於4月5日飯店營業結束後一起逃亡至南韓，雖然該飯店受到三重監控戒備森嚴，因保管員工護照的經理和員工內部監視人員互相配合，並趁著高層負責人赴北京出差時迅速行動，才順利逃亡成功。

報導指出，事實上北韓已經不是第一次對南韓與聯合國提出此要求，但近日兩韓關係破冰，針對在平昌冬奧舉行前再次提及敏感議題，北韓駐聯合國辦事處對《NHK》解釋，由於人質「被綁架了快2年」，但仍不見情況有改變，才會認為必須再次提出要求。