川普國情咨文料聚焦經濟 是否脫稿受關注

2018-01-31 01:12

〔中央社〕四面楚歌的美國總統川普今晚將在國會發表國情咨文，料將藉機向陷於嚴重分裂的美國人民大力宣揚他拼經濟的政績，希望在年底期中選舉前扭轉民心，他是否會脫稿演出備受關注。

川普今晚9時（台灣時間31日上午10時）將在國會眾議院議場向國會聯席會議發表這項談話，據估計將有多達4000萬人觀看轉播。他一年前上任時理論上只是向國會發表了演說，這是他首次發表國情咨文，也是挽救他低迷支持率的難得機會。

美聯社報導，一向熱中推文的川普今天保持靜默，白宮布望各界都聚焦在他的演說。但是他是否會脫稿演出也受到各界關注。

法新社報導，這些年來，這項每年一次的戲碼已經略失影響力，因為美國人越來越不愛聽這類過度政治性的談話，但國情咨文內容仍能影響和導引今後幾周的公共議題。

以往的總統共發表過94次國情咨文，他們的自我評價大都很謙虛，頂多說「很好」或「穩健」，但71歲的川普是地產大亨和電視實境秀明星出身，據料不會如此虛懷若谷。

白宮發言人桑德斯（Sarah Sanders）已預告川普的國情咨文「很棒」，顯示內容將大肆宣揚施政成果，尤其是他推動共和黨所主導的國會在去年底通過的大規模稅改法案，這是他首項重大立法成就。

桑德斯今晨告訴國家廣播公司新聞網（NBC News）：「經濟議題將是重中之重。」

川普可望就華爾街股市長期牛氣沖天和經濟成長率持續改善自吹自擂。他上任一年來，道瓊工業指數已上漲約33%，失業率則下滑到17年來最低點。

就任第一年間，川普一向積極搶功，似乎對擴大爭取民眾支持較不關心，但今年11月即將舉行期中選舉，而且對於他與俄羅斯關係的調查加緊進行，面對只有40%的支持率，他在今天的演說也許會改變策略。

桑德斯表示：「這位總統希望領導每個人。他希望成為全美國的總統。」

不過，川普的演說也料將觸及高度爭議的移民問題，他在這個議題持續堅定呼應核心支持者的主張。

放眼國際關係，川普可望談及伊朗在中東掀起的風波，以及北韓的核武與彈道飛彈計畫。貿易問題也料將是重點，他近來一再宣稱，目前的全球貿易模式對美國不公平。

眾院議場今天氣氛可能有點緊張，有些民主黨議員表示，他們將杯葛川普的演說。也有民主黨女性議員說，她們雖將出席，但計畫穿上黑衣，以示支持反對性騷擾的「我也是」（#MeToo）運動。