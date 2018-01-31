世界最年長男人逝世 享嵩壽112歲又189天

2018-01-31 00:03

〔即時新聞／綜合報導〕西班牙男子弗朗西斯科·努涅斯·奧利韋拉（Francisco Nunez Olivera）29日晚間10時30分在家中安詳辭世，享嵩壽112歲又189天，他出生於1905年7月25日，他所居住的比恩韋尼達市鎮（Bienvenida）宣布這天將訂為紀念日。

根據英國《每日郵報》報導，弗朗西斯科將於30日安葬在家鄉巴達霍斯省（Badajoz）的比恩韋尼達市鎮，在去世時由女兒瑪麗亞·安東尼（Maria Antonia）陪伴著他，市長安東尼奧·卡梅納（Antonio Carmena）對此指出，「這是當地，甚至是全世界的遺憾」。

安東尼奧表示，「近幾年來，他對我們意義重大，他代表我們的市鎮，使我們變得知名和受人歡迎」，「他是本市生活品質的最佳寫照，此處為無汙染的農村，擁有傳統生活、吳壓力的工作」，市長宣布將1月29日訂為弗朗西斯科紀念日。

巴達霍斯省所隸屬的埃斯特雷馬杜拉自治區首長吉列爾莫·費爾南德斯·瓦拉（Guillermo Fernández Vara）也在推特上發祭悼文，弗朗西斯科曾參加過第二次摩洛哥戰爭，他還擁有2名分別為97與93歲的手足、4個孩子、9個孫子與15個曾孫，家屬把他的長壽歸因於食用自種蔬菜，以及每日一杯紅葡萄酒。