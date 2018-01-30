憂中共黨員當校董 荷蘭大學擱置中國分校計畫

2018-01-30 23:48

〔即時新聞／綜合報導〕荷蘭格羅寧根大學（University of Groningen）計畫在中國煙台設立分校，但因依法要讓中共黨員成為校董，學術自由問題引發內部爭辯，最終計畫觸礁。

綜合外媒報導，格羅寧根大學校宣布正「重新考慮」對其中國分校的計劃，董會主席波佩馬（Sibrand Poppema）週一（29日）指出，校方「將取消在煙台格羅寧根大學提供完整學位的計劃。在不久的將來，我們將與各院系和學位項目一起調查哪種其他形式的合作辦學在煙台是可行的。」

格羅寧根大學計畫在中國山東省煙台設立分校的計畫去年遭內部反對，當時中共已命令國內有外資背景的大學設立黨組織，授予一名黨員身份的高階主管擁決策權，徹底改變了此前對保障學術自由的承諾。

波佩馬在去年11月試圖說服校董會，讓一名中共黨員進入校董會，「絲毫不會改變」學術自由和獨立的重要性。週一聲明中，波佩馬並未提到取消提供完整學位計畫的決定性原因，只表示校董會對此計畫「未給予足夠支持」。

目前，美國紐約大學（New York University）和英國諾丁漢大學（University of Nottingham），分別在上海和寧波擁有各自的分校。