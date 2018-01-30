對方「熱情同意」就能親？ 雪梨大學反性騷課惹議

2018-01-30 23:03

〔即時新聞／綜合報導〕澳洲雪梨大學（The University of Sydney）近日推出了反性騷擾線上課程，將教導學生「親吻別人之前必須得到對方『熱情的同意』」，如此照本宣科的課程內容引起外界爭議，更有人抨擊雪梨大學此舉僅是「模糊焦點」。

綜合外電報導，為響應全球的揭發性騷擾運動「#MeToo」，雪梨大學推出必修的線上課程，教育學生在進行親密行為（性行為、親吻、撫摸）之前要徵得對方同意。遭學生批評「不切實際」，專家學者也批評，僅用幾幅筆畫簡單的圖片就想完成教育，只是流於形式，不能實際改變任何事。況且幾乎沒有證據指出，線上課程能有效改變人的想法或心態，線上課程只能是全面教育計畫的其中一部分。

除了遭到只是想便宜行事的抨擊之外，雪梨大學更被懷疑想藉由此課程轉移外界焦點，掩蓋雪梨大學校方對校園性侵害的無作為。據了解，去年雪梨大學校方曾阻礙警方釋出1起校園性侵害的監視錄影帶，遭澳洲媒體抨擊，如果雪梨大學真的重視學生的安全，就應該全力配合警方調查。

然而根據澳洲人權委員會（Australian Human Rights Commission）統計，大學住宿生遭到性侵害的比率遠比非大學生高出7倍。2016年全澳洲更有一半以上的學生遭性騷擾，7%的學生被性侵至少1次。解決性侵問題已經是澳洲大學與澳洲警方的共同課題。