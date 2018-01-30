歐盟關注周庭事件 港府、中國同聲：別干預內政

香港選舉主任鄧如欣以「香港眾志」政綱倡議民主自決為由，裁定取消周庭（見圖）立法會補選資格。（歐新社）

2018-01-30 22:13

〔即時新聞／綜合報導〕香港選舉主任鄧如欣27日裁定取消「香港眾志」周庭參選立法會補選資格，引發歐盟關注。歐盟駐港澳辦事處昨（29）日發表聲明，指此舉將危害香港國際聲譽；香港政府對此回覆，外國機構及人士不應以任何形式，干預特區內部事務。

綜合媒體報導，香港選舉主任鄧如欣以「香港眾志」政綱倡議民主自決，同意公投包括「獨立」和「地方自治」等選項為由，認為周庭未真心擁護基本法及效忠香港，裁定取消她參選立法會港島區補選資格，此舉引發歐盟關注。歐盟駐港澳辦事處發表聲明，這項決定將貶損香港在國際上作為自由開放社會的聲譽。

聲明中指出，保障香港公民及其政治權利，是落實一國兩制的核心原則，也是歐盟所支持的；但香港選舉主任卻僅依候選人的政治理念就拒絕其參選，已明顯違反《公民權利和政治權利國際公約》，讓香港民眾的參選權利受到「無理限制」。

對於歐盟駐港澳辦事處的聲明，香港政府則回以強硬態度，認為外國機構及人士不應以任何形式，干預特區內部事務。香港政府認為，鼓吹或推動民主自決，或以任何形式提議獨立的人，不可能履行立法會議員職責，選舉主任只是基於事實依法行事，與外界指稱的政治審查、限制言論自由或剝奪參選權無關，其強硬態度顯而易見。中國外交部也跳出來回應，指香港事務純屬中國內政，堅決反對任何外國政府、機構、個人干涉香港事務。