巴西民眾憂黃熱病升溫 大舉撲殺無辜猴子

巴西近日爆發黃熱病疫情，聖保羅的公園入口掛公告提醒遊客注意。（資料照，美聯社）

2018-01-30 21:47

〔即時新聞／綜合報導〕巴西近日爆發黃熱病疫情，今年已有上百起病例、數十人喪生，由於面臨疫苗不足的窘境，人口最多的聖保羅州當局正試圖以減少劑量的疫苗來填補缺口。而巴西民眾對疫情的擔憂，竟導致了無辜的猴子被大量撲殺。

綜合外電報導，這幾週以來，巴西人口最稠密的聖保羅州（Sao Paulo）衛生所外總是聚集數以百計既沮喪又擔憂的民眾，希望能施打疫苗。部分民眾得以如願，其他人則被告知疫苗已用罄。據世界衛生組織了解，聖保羅州預計為2200萬名民眾接種疫苗，但由於疫苗數量不足，當局決定將部分疫苗減少劑量，以為更多民眾接種，預計將有1650萬人施打減少劑量的疫苗。當局表示，正常劑量的疫苗效力可以維持終身，減少劑量的疫苗可維持8年。

可能致死的黃熱病藉由蚊子傳染，是巴西常見疾病，但聖保羅州今年的疫情規模比往年大了許多，使當局措手不及，為防堵疫情擴散，巴西里約熱內盧州（Rio de Janeiro）也於27日舉行了全州的公共衛生活動，為參與活動的50萬人施打疫苗。2018年僅僅過了3週，聖保羅州至今已有134起病例，其中52人不治，里約熱內盧州則有26起病例，其中8人不治。

疫情的升溫使得人心惶惶，不少巴西民眾憂心病毒的傳播媒介可能拓展到猴子，大量撲殺無辜的猴子，2018年迄今被發現死亡的猴子中，其中69%為人類所殺，當局為了遏止此現象，將森林周圍區域的民眾列為重點施打疫苗區域，並發起「#freemacaco（解放狐猿）」，希望能緩解民眾恐慌。對於部分擔心聖保羅州惡化成病毒城市的聲浪，巴西國家傳染病研究所也表示，「目前沒有相關的跡象」。