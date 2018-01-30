夫妻赤腳甜蜜漫步沙灘 「寄生蟲鑽進腳底」腫了…

2018-01-30 21:01

〔即時新聞／綜合報導〕日前一對加拿大夫婦到多明尼加（Dominican Republic）度假，有一天到某度假村的沙灘上赤腳漫步，之後2人竟發覺雙腳異常的痛癢難耐，回國後甚至開始紅腫起膿包。就醫後才發現，竟全是寄生蟲幹的好事！

根據外媒報導，25歲的齊特納（Eddie Zytner）和22歲的斯蒂芬斯（Katie Stephens）是對夫婦，本月稍早到多明尼加度假，有次在加勒比海蓬塔卡納（Punta Cana）的某度假村沙灘上散步，2人都光著腳。但之後，夫妻倆就感到雙腳非常的癢，起初以為只是沙蠅（sand flea）叮咬，沒想到18日回到加拿到安大略省（Ontario）後，情況越加嚴重，齊特納的腳腫得厲害，腳趾也出現好幾個小腫塊，妻子斯蒂芬斯的腳也起了膿包，2人才趕緊就醫。

夫妻倆看了幾位醫生，頭兩位卻找不到病因，直到第三位才替他們診斷出，這是「幼蟲移行症（larva migrans）」，也就是一種俗稱「鉤蟲」的寄生蟲鑽入人體皮下組織的結果，極有可能就是當時2人赤腳走沙灘時發生的。醫師表示，因為人體環境不適合這種寄生蟲生存，因此，幼蟲就會想要找到出口而游移，繼而發生發炎反應。

這種症狀可以透過一種叫伊維菌素（Ivermectin）的藥物來醫治，但是醫生認為2人病狀算輕，拒絕開處方，最後由斯蒂芬斯的母親開著車，到美國密西根州底特律的藥房買藥給他們，2人的病情才有所好轉。這對夫婦也將腳部感染的照片上傳到臉書，希望讓大家認識到這樣的病狀，提醒遊客注意。