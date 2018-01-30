美國財政部公布「普廷名單」 點名210俄政商名流

2018-01-30 21:03

〔即時新聞／綜合報導〕2016年美國總統大選的「通俄門」事件調查許久，美國時間29日，美國財政部公布「普廷名單」（Putin list），名單列出俄羅斯政界和商界高層共210人。引起俄羅斯國防委員克林契維奇（Franz Klintsevic）怒批，外界也猜測，美國政府試圖切斷俄羅斯與世界金融體系的連結。

綜合外媒報導，美國總統川普去年8月簽署一項命令，要求財政部必須在本月29日向國會遞交「通俄門」相關報告。如今「普廷名單」在昨（29）天午夜出爐。名單列出共210人，其中有114名俄國政界高官，包括俄國外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）、總理麥維德夫（Dmitry Medvedev）和情報機構的最高層官員；名單內也有身價至少10億美元（約新台幣292億元）的96名企業「寡頭」，包括能源巨擘俄羅斯石油公司（Rosneft）和俄羅斯聯邦儲蓄銀行（Sberbank）等大型國營企業的執行長。

美國財政部公告指出，這份長達7頁的非保密名單並非制裁名單，財政部也指出，制裁尚未決定時，美國財政部將保留使用所有可用資訊來源的權利，包括該報告的機密版本。

俄羅斯國防安全委員會成員克林契維奇抨擊美方竟然公布名單，「它包含所有俄羅斯的關鍵人物」，他也強調，川普政府此舉，不僅創下全球先例，也違反國際關係原則，切斷各界與俄羅斯合作。

外界預測這份名單將激怒普廷，意圖讓他的核心成員和富裕莫斯科精英震懾，名單威脅要切斷他們跟世界金融體系的關係。