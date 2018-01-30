天主教會失勢？愛爾蘭將辦墮胎公投 陳年舊法面臨挑戰

愛爾蘭總理瓦拉德宣布，今年5月底愛爾蘭將就限制性墮胎法律進行公投，預計法案內容將讓孕婦於懷孕12週內墮胎不受限制。（資料圖，法新社）

2018-01-30 16:18

〔即時新聞／綜合報導〕愛爾蘭總理瓦拉德卡（Leo Varadkar）29日宣布，5月底愛爾蘭將就限制墮胎法律進行公投，若通過將讓孕婦於懷孕12週內墮胎不受限制。外界認為，愛爾蘭是傳統天主教國家，這顯示民情逐漸改變，且天主教教會的影響力正在下降。

綜合媒體報導，瓦拉德卡在愛爾蘭首都都柏林的記者會中表示，內閣正式同意就墮胎議題舉辦公投，將於5月底舉行，而該公投法案經兩院辯論批准後會公布公投確切日。而據《愛爾蘭時報》發布的調查指出，兩院大多數議員都贊成舉行公投。而瓦德拉卡之所以提倡墮胎自由化，是因為原為醫生的他看到每年有數千名愛爾蘭婦女到英國墮胎，認為目前法令太過嚴苛。

報導指出，愛爾蘭在1983年公投後，新增憲法第八修正案，保障未出世的胎兒與母親享有「同等生命權」，墮胎至此成為非法行為。然而，2012年一名愛爾蘭孕婦因出現流產症狀，前往醫院請求墮胎卻遭到拒絕，幾天後孕婦因敗血病而死亡。隔年民眾走上街頭抗議此法律，愛爾蘭才修法，放寬為唯有婦女生命遭受威脅時方可墮胎。

2015年，愛爾蘭舉辦同性婚姻合法化公投，並以壓倒性票數通過同婚，外界認為這代表愛爾蘭這個傳統天主教國家的民情已大幅轉變，而傳統教會的影響力開始下降，而若墮胎自由化公投順利舉行，將是提供給民眾一個「挑戰35年來嚴格舊法」的機會。