CIA局長：中國對美國的威脅 比俄羅斯還嚴重

美國中情局（CIA）局長龐皮歐，強調中國對西方國家施加隱密的影響力對美國的威脅比俄羅斯干預問題還嚴重。（路透）

2018-01-30 15:34

〔即時新聞／綜合報導〕美國中情局（CIA）局長龐皮歐（Mike Pompeo）接受《BBC》時，除了稱俄羅斯在歐美展開顛覆行動的企圖並沒有減少外，還強調中國對西方國家施加隱密的影響力對美國威脅更為嚴重。

據《BBC》報導，龐皮歐說，擔任CIA局長1年以來，自己的任務就是讓CIA的特工放手去做，好為美國人民服務，他向《BBC》透露，中國的經濟規模大於俄羅斯，比俄國更有本錢從事更大規模的秘密滲透；龐皮歐指出，中國非常有針對性地竊取美國資訊，而且無處不在，包含學校、醫院、甚至許多美國企業都可以找到替中國政府工作的人，歐洲、英國也深受其害。

雖然俄羅斯的干預一直是華府爭論的焦點，但龐皮歐強調，中國的影響力更大，政府需要做更多事來應對中國的威脅；中國施加影響力的手段，除了傳統的間諜與駭客滲透外，還包含侵襲智慧產權來幫助自家企業，而對於想進入中國市場的美國企業，也用經濟的方式來加大影響力。

去年7月龐皮歐接受美國媒體訪問時，就直言中國、俄羅斯和伊朗都將在未來對美國造成重大問題，但中國是最大的威脅，因為其良好的經濟和不斷加強的軍事實力，他稱：「中長期看，中國有能力成為美國最大的對手。」