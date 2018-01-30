旅行青蛙席捲兩岸！外媒：反映「空巢世代」的孤獨...

中國官媒《人民日報》、知名外媒《紐約時報》撰文評論，認為這隻「蛙兒子」正暗喻當代的年輕人，手遊的爆紅是因「空巢世代」的強烈孤獨。（翻攝自臉書）

2018-01-30 15:16

〔即時新聞／綜合報導〕日本手遊「旅行青蛙」（旅かえる）近期在台灣與中國吹起熱潮，此款遊戲玩法相當單調，卻仍讓千萬人不時就滑起手機，看自己的「蛙兒子」回家了沒有。此款遊戲熱門到中國官媒《人民日報》、知名外媒《紐約時報》撰文評論，認為這隻「蛙兒子」正暗喻當代的年輕人，手遊的爆紅是因「空巢世代」的強烈孤獨。

在旅行青蛙此款遊戲中，玩家扮演照顧青蛙的角色，卻完全無法與青蛙有任何互動，只能為他整理行囊，讓牠能去盡情探險。而當青蛙不在家時，玩家也只能在桌上放上食物，等待青蛙回到家中，以及牠在旅行途中寄回家的幾張明信片。

如此單調的遊戲，其下載數竟已突破1000萬人次，之中中國用戶占了95%。對此現象，中國官媒《人民日報》罕見發了兩篇專文來評論，並要青年「充實起來」，「別只做孤獨的『養蛙青年』」。

中國中山大學附屬第三醫院精神心理科王相蘭醫師指出，這一代的青年從小體會的孤獨感與疏離感比父輩強烈，為了尋求更好的發展，隻身離鄉背井到大城市打拚，單身獨居成為當代青年的常態，因而有了「空巢青年」這個名詞。王相蘭指出，作為子女的玩家，平時習慣接受父母的愛，透過遊戲則體會到了愛的給予。而該遊戲的目標並不在勝利或是追求成績，如同父母對子女的期許，「不求飛黃騰達，但求幸福平安」。

報導指出，這些「空巢青年」的玩家們，內心嚮往自由但也有責任得擔，為生活疲於奔命之餘，還有一隻小青蛙還能替自己看看世界，評論認為手遊的爆紅是當代年輕人集體孤獨的展現，玩家從這隻面無表情的青蛙中看見了自己，既愛自由、能隨心所欲去旅行，但在外體會到世間冷暖，總需要一個家可回。

據《紐約時報》報導，北京一名22歲的研究生高朗表示，自己與朋友把青蛙取名叫「蛙兒子」，「養了青蛙後，我突然明白了為人父母的感覺，至少在一定程度上明白了。而且我想，將來我自己去遠方旅行時，我會盡量給父母寄一些照片。」