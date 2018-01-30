南韓設500萬「生命守門員」...接住所有自殺可能者！

官方未來將對社會影響力強大的藝人，以及歌手與演員練習生增設個人心理諮商管道。（資料圖，路透）

2018-01-30 12:35

〔即時新聞／綜合報導〕在全球自殺率排行（每年每10萬人中的自殺人數）中，南韓穩坐先進國家中的第一名，為了要擺脫「自殺大國」的稱號，官方分析了過去5年來約7萬名自殺死者的動機，強化憂鬱症的檢測，未來還將設立了500萬名「生命守門員」，找出有自殺前兆的人，並與其諮商給予溫暖。

據《西日本新聞》報導，大韓民國保健福祉部指出，預計至2022年將在全國各校學生會、社福與宗教單位設置500萬名「生命守門員」，工作為仔細觀察並找到有自殺前兆的人，並與其對話協助釋放壓力。除此之外，將對失業者與警消等壓力較龐大、自殺比率較高的族群強化自殺防治教育。

報導指出，官方也將立法針對在網路上鼓勵自殺、解說自殺方法的言論加強控管，未來若觸法將開罰。此外，由於藝人的自殺新聞對年輕人的負面影響甚強，如上個月南韓團體SHINee成員鐘鉉自縊，對社會大眾造成不小衝擊，官方未來將對社會影響力強大的藝人，以及歌手與演員練習生增設個人心理諮商管道。

據青瓦台的數據指出，2016年南韓的自殺率為先進國家組成的「經濟合作暨發展組織」（OECD）中35個國家的第一名，自殺率超過平均值的2倍，並從2003年開始就穩坐龍頭，比2016年的自殺率為25.6人，2017年為16.7人，已出現下滑趨勢，官方目標為2022年降低至17人以下。

南韓明知大學的權一男教授指出，南韓之所以自殺率如此的高，是因為孩子從小就被放在「看不見終點的激烈競爭環境」中，而且其民族性「非常在意別人如何看待自己」。對於政府預防自殺展開的新舉措，權一男認為增設防止自殺的「守門員」固然是很好，但「自殺預兆絕非能簡單看出」，必須得接受專業教育才可能勝任此工作。

自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。

自殺防治諮詢安心專線：0800-788995

生命線協談專線：1995。

張老師專線：1980