美國中情局長：俄羅斯可能干預美期中選舉

美國中情局（CIA）局長龐皮歐（Mike Pompeo）指出，俄羅斯很有可能會干預美國在11月舉辦的期中選舉。（路透）

2018-01-30 11:37

〔即時新聞／綜合報導〕美國中情局（CIA）局長龐皮歐（Mike Pompeo）接受《BBC》採訪時指出，俄羅斯在歐美展開顛覆行動的企圖並沒有減少，很可能會干預美國在11月舉辦的期中選舉。

據《BBC》報導，龐皮歐說，擔任CIA局長一年以來，自己的任務就是讓CIA的特工放手去做，好為美國人民服務。該美國情報單位認為，俄羅斯曾介入美國2016年的總統大選，而且北韓可能在短短幾個月內，就有能力用核彈攻襲擊美國。

雖然美俄已進行了反恐合作，但龐皮歐說，他仍然將俄羅斯視為美國的主要對手，而且歐美許多國家都對俄羅斯試圖顛覆他國的行為感到憂心，龐皮歐強調，「我沒有看到他們（俄羅斯）的活動有明顯減少」。

至於美國11月份的期中選舉是否也該擔憂被介入？龐皮歐點頭回答，他預期俄羅斯會繼續這樣做，但他也相信美國能有一個自由和公平的選舉，同時中情局還會採取強力抵抗，避免俄羅斯對選舉結果產生重大影響。

對於北韓問題，龐皮歐則說中國已在著手解決，例如最近在聯合國投票贊成制裁，但顯然中國還有更多的事情可以做。龐皮歐表示，中情局的任務是向美國總統提供情報，讓總統有選擇可以降低風險。