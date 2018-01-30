傳王岐山將重返政壇 美媒：3月出任國家副主席

外界分析認為，王岐山將重返政壇，成為習近平強大的盟友。（路透）

2018-01-30 11:30

〔即時新聞／綜合報導〕前中共政治局常委王岐山依中共不成文的「七上八下」規定卸任，引發揣測他是否就此離開政壇，不過，昨天傳出他將接任中國全國人大代表，3月還可能在中國全國人大上被任命為國家副主席。外界分析認為，這是中國官方發出的一個明確信號，王岐山將重返政壇，成為習近平強大的盟友。

綜合外媒報導，中共官媒宣布王岐山當選湖南省118名全國人大代表之一，且報導稱讚王岐山為「打虎英雄」、「當代包公」等，雖然成為中國約3000名人大代表中的一員不稀奇，但有消息人士透露，王岐山很可能在3月的中國全國人大上被任命為國家副主席。

報導指出，有4名匿名的消息人士援引和中國高層官員的談話，向《紐約時報》證實此傳聞。另外《華爾街日報》也引述有關官員指出，習近平正在為王岐山未來的角色權衡幾個選項，當中就包括國家副主席。

分析人士認為，習近平的頭上現在懸著2個核彈，一個是金融崩盤，另一個是北韓核彈危機，格外需要他人幫忙，王岐山在共產黨內依然非常受尊敬，其在經濟、金融等領域的資歷和人脈在中共黨內也無人能及，因此未來他會以某種形式充當習近平的顧問​​。