強國鼓勵生育超狂廣告：讓全村懷二胎是村支書的責任！

中國官方為宣傳二孩政策也卯足全力，湖南甚至出現巨幅廣告寫著：「讓村裡每個女人懷上二胎，是村支書不可推卸的責任！」（圖取自有線中國組）

2018-01-30 11:33

〔即時新聞／綜合報導〕中國於2016年起實施「全面二孩」政策，然而2017年的出生人口竟比2016年還少，證明鬆綁政策仍無法挽救持續下滑的出生率。而中國官方為宣傳二孩政策也卯足全力，湖南甚至出現巨幅廣告寫著：「讓村裡每個女人懷上二胎，是村支書不可推卸的責任！」

據《有線中國組》報導，為了要鼓勵民眾生第二胎，有廣告商模仿官方口號，在牆上刊登出巨型標語：「讓村裡每個女人懷上二胎，是村支書（村黨支部書記）不可推卸的責任」、「讓全村都懷上二胎，是村支書不可推卸的責任」，讓人不禁莞爾，網友看了後紛紛表示：「村支委書記是絕種豬公」、「村支委射血而歿」、「村名是綠光村嗎？」

報導指出，雖然廣告有趣，但據中國國家統計局18日公布的數據指出，2017年中國出生人口數為1723萬人，比2016年的1786萬人還少，當局認為原因是社經因素影響生育觀念。此數據敲響了中國人口老化以及勞動力市場的警鐘，不少經濟學者擔心，長期萎縮的勞動人口終將拖累經濟發展。