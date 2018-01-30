敗光祖產？金正恩亂射太燒錢 傳金氏王朝秘密資金見底

據傳金正恩卻不斷「揮霍祖產」，他繼任7年來幾乎快把贓款揮霍一空。（資料圖，路透）

2018-01-30 10:50

〔即時新聞／綜合報導〕除了不斷試射洲際彈道飛彈與積極開發核武，據傳北韓領導人金正恩理財不慎，將資金花在不必要的炫耀性政績上，讓金氏家族的秘密資金已經面臨枯竭的窘境，加上國際社會施加的經濟制裁，讓北韓的財務狀況更雪上加霜，而北韓之所以願意參加平昌奧運，目的也是為了度過這波經濟危機。

據《自由亞洲電台》（RFA）報導，與北韓高層有往來的數名中國消息人士指出，上一代北韓領導人金正日在位時設立的「39號室」，每年靠著假造外幣與製造毒品，每年為北韓朝鮮勞動黨賺進5到10億美元（約新台幣150到300億元），這是金氏王朝製造軍武的秘密資金來源。

不過，第三代領導人金正恩卻不斷「揮霍祖產」，他繼任7年來幾乎快把贓款揮霍一空，大半投資在洲際彈道飛彈與核武開發。除此之外，金正恩還把錢拿去蓋一些不必要的建設，例如北韓首都平壤的黎明大街、東部的馬息嶺滑雪場等炫耀性的建設，並將此當成他的政績。

除此之外，去年9月北韓進行第6次核試後，聯合國安理會通過制裁決議，禁止各國引進北韓勞工，一連串的制裁讓北韓更陷入資金不足的窘境。而為了解決此困境，才會對南韓放軟態度並參加平昌奧運，目的是在奧運結束後，南韓可以重現過往的「陽光政策」，對北韓給予經濟支援。