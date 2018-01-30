台北飛日班機 又見走私金塊、6人被逮

男子欲利用飛往日本班機走私金塊，卻在名古屋轉機時被當地海關查獲。（圖擷取自YouTube）

2018-01-30 10:38

〔即時新聞／綜合報導〕走私金塊被活逮！一名32歲的斯里蘭卡男子，利用從台灣飛往日本的航班走私總價約2280萬日圓（約新台幣610萬元）、總重量約5公斤的5塊金塊，日本警方在昨（29）日將該名男子與同夥逮捕。

愛知縣警方29日依違反關稅法，逮捕6名同夥，警方表示，該名男子作案手法是將金塊送至日本境內，再由同夥負責變現黃金。

根據日媒報導，去年7月23日，該名男子從新加坡帶著金塊飛往台灣，再從台灣搭乘日本航空，飛往名古屋中部國際機場，在飛行中，他將裝金塊的布袋藏在廁所內，藏至馬桶後方的隔板內，並用膠帶固定，機上人員發現廁所有可疑物，通報海關。

男子打算利用班機轉飛東京羽田機場時，走私金塊入境；名古屋海關接獲通報，在班機抵達後，於機內查獲金塊，該名男子在出關檢查時，被發現手提行李內有與黏金塊相同的膠帶，因而破獲這起走私案。

全案經過半年調查，破獲本案主嫌為48歲的斯里蘭卡籍男子雷薩尼（Muhammad Rizani），他在愛知縣經營一間中古車公司，暗中規劃走私行動，看準日本提高消費稅後，利用走私黃金賺取價差商機，逃避8%的消費稅。