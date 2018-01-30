中國助建非盟總部 被爆竊取情報長達5年

非洲聯盟總部被爆資料遭中國竊取。（法新社）

2018-01-30 09:13

〔即時新聞／綜合報導〕中國近年大力拓展對非洲投資，並承建基礎建設，其中，非洲聯盟總部由中國出資2億美元承建贈送給非洲盟邦，但法國《世界報》爆料，中國從2012年到2017年涉嫌從網路竊取非盟總部情報；中國非盟代表曠偉霖昨（1月29日）回應這項爆料「情緒化且荒謬」，並暗指是有人想顛覆中非友誼。

綜合媒體報導，法國《世界報》於1月26日刊登的一份調查報導指出，指非盟總部約從1年前發現，內部網路伺服器內訊息遭到竊取，該些被竊訊息被傳送到中國上海的伺服器，另外，在非盟總部的辦公桌底下、牆上都被發現遭安裝竊聽器，之後更發現，這項竊取情報的動作早就2012年就開始，而這一年，正是中國興建完成這棟大樓，並將大樓贈送給非洲朋友。

非盟總部位於非洲衣索比亞首都阿迪斯阿貝巴，近年來，中國企業在非洲加大投資，廣泛參與當地的基礎設施建設。中企不止建造阿迪斯阿貝巴的輕軌，中國政府並出資2億美元興建非盟總部，還無償送給非盟，當時，中媒還宣稱是中國在70年代之後，對非洲的最大援建項目。

報導指出，非盟總部在發現網路訊息遭竊之後，已於2017年更換了網絡伺服器。