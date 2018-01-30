糗了！執法怕被圍毆 派出所長竟下跪求饒

所長跪地高喊「給你們跪了！」（圖擷自YouTube）

2018-01-30 07:27

〔即時新聞／綜合報導〕中國雲南省昭通市魯甸縣24日爆發大規模流血衝突，群眾因棚屋重建問題與警察發生衝突，期間還砸毀警車，該轄區派出所所長因怕被圍毆，竟下跪求饒，高喊「給你們跪了！」

綜合中媒報導，魯甸縣委指出，24日文屏鎮崇文社區3名幹部到棚戶改建區做民調，一位程姓居民因情緒失控與幹部拉扯，期間程的婆婆，79歲王姓女子在家中去世，家屬認為死因疑是受驚嚇去世，因此率眾包圍社區辦公室，最後演變成群眾暴動。

報導指出，數百名當地民眾包圍崇文社區抗議，包圍警車並要打人的官員留下，車上的2名員警遲遲無法下車，最後警車甚至遭砸磚頭，多名支援警力遭石塊砸傷，甚至有人躺在地上不動，還有一名派出所所長跪地求饒，要求群眾不要再丟了。

目前當局已逮捕17名嫌犯，魯甸縣法院、檢察院、公安局發出聯合通報，強調圍攻、毆打警察，並砸毀警車，其行為已觸犯法律，要求參與者在2月3日前投案自首，可減輕或免除處罰，若逾期拒不投案將依法從嚴懲處。

下跪影片曝光後，引發不少中國網友嘲諷「不好還手 人多」、「總覺得雲南、貴州 的人很兇殘」、「所長太慫（孬）」、「鄙視、不屑」、「作為所長，你只能站著死，不能跪著生」、「不還手不等於嚇到趴下，跪地求饒。忘了你的形象代表國家」。

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