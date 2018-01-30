美取消11國難民入境禁令 從嚴審查

2018-01-30 05:52

〔中央社〕美國今天宣布，對11個「高風險」國家的難民取消入境禁令，但指出，有意入境美國的難民將須接受比以往嚴格許多的審查。

這11個國家的人民申請入境美國時，須經過比較嚴格的風險評估才能獲准。美方並未指明是哪些國家，但據了解包括10個以穆斯林人口為主的國家以及北韓。

國土安全部長尼爾森（Kirstjen Nielsen）說：「了解入境美國的是些什麼樣的人，至關重要。」

「這些額外的安全措施可使危險份子較難利用我們的難民計畫，也可以確保我們採取比較具有風險意識的作法來保護國土。」