國情咨文談貿易 川普預告別占美便宜

2018-01-30 04:44

〔中央社〕美國總統川普今天預告，他明天赴國會發表國情咨文，會是關於貿易議題的重要演說，他批評，世界占美國好處多年，他要阻止這樣的情況，讓貿易成為「互惠」。

川普上午在白宮見證新任衛生部長艾薩（Alex Azar）宣誓就職後，有白宮記者喊問關於明晚國情咨文演說內容，川普除提到移民改革問題，還有貿易。

這是川普上任以來、首次赴國會發表國情咨文，他說，這會是在貿易議題上的一次重要演講，世界已藉貿易占美國好處多年，他正阻止這一切。

他強調，貿易必須是「互惠的」，「再也不能是（有利於一方的）單向協定」。

關於移民改革，川普則說，過去多年來大家「光說不練」，「什麼都沒做到」，而他希望能完成一些改革，盼得到兩黨支持，「共和黨在國會票不夠」，「但願能從民主黨獲得足夠支持」。

川普特別提到，國情咨文演說還將闡述他的團隊在許多領域的努力，包括經濟發展及減稅，都獲得了不起的成就。

美國聯邦政府日前剛經歷3天的短暫關門，並未影響川普發表國情咨文的原訂時程，白宮資深官員日前預告，川普的演說將專注美國內政，訴求「團結與樂觀」的柔性基調，在五大議題包括經濟與就業、基礎設施建設、移民、貿易和國家安全，闡述政策重點。

已有部分民主黨國會議員揚言，要杯葛川普的國情咨文，不會出席，如引領民權運動的指標人物、民主黨籍聯邦眾議員路易斯（John Lewis）；另有議員邀請無證移民者出席，訴求應立刻處理俗稱「追夢人計畫」的「童年抵達者暫緩驅逐辦法」（DACA）；部分民主黨女性議員則號召齊穿黑色服裝，響應反性騷擾的「我也是」（Me too）運動。