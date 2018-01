頁岩油業重生 美國獲得能源外交新優勢

2018-01-30 00:14

〔中央社〕美國頁岩油產業走過油價大跌後的低潮,如今已恢復活力,並使得美國產油量迅速攀升。這除了帶給美國新的能源優勢,還協助提高美國外交勢力。

原油價格近幾個月顯著攀升,已帶動美國產油量躍增。這使得美國不僅能夠挑戰沙烏地阿拉伯的主導地位,同時還能抑制國內汽油價格的上漲壓力。

「紐約時報」(New York Times)報導,沙烏地阿拉伯和產油盟國採取行動打擊蓬勃發展的美國頁岩油開採活動,但他們的策略卻弄巧成拙,最終反而造成美國石油產業受惠。

美國頁岩油業克服了油價長達3年跌勢的衝擊,證明產業擁有良好的復原能力。藉由調整鑽探和抽取頁岩油的技術,美國能源企業和他們的金主能夠安然度過市場動盪和全球產油國聯盟的陰謀。

頁岩油產業走過痛苦的淘汰過程,不少企業破產,許多人失業。如今在財力較佳的企業支撐下,頁岩油產業已更加穩定,並持續拓展。

如今西德州中級原油價格已來到每桶65美元以上,接近3年新高,美國也逐漸成為具有主導力的石油生產國,不僅能在全球成長中的原油市場領先對手,尤其是中國和印度等市場;同時還能大砍來自中東和北非的原油進口量。

國際能源總署(International Energy Agency)預估,美國今年產油量將達到超過每日1000萬桶的歷史新高水準,超越沙烏地阿拉伯,並與俄羅斯競逐全球最大產油國寶座。

經濟歷史學家暨「石油世紀」(The Prize: The Epic Quest for Oil, Money and Power)一書作者葉金(Daniel Yergin)表示:「對美國而言,這是180度大轉變,世界各地正感受到後續效應。」

他還說:「這不僅有助於美國的能源安全,也為全球帶來新的能源供應,而有利於全球能源安全。」

除此之外,這樣的結果提供華府以往不敢想像的戰略武器,影響遠超越經濟層面。

今日當委內瑞拉、利比亞和奈及利亞發生政治動亂,並可能導致原油供應中斷,美國與盟邦已具備供應緩衝能力。

不像短短幾年前,若出現類似供應中斷威脅,可能造成油價飆升。現在油價則不為所動,美國大多數地區汽油價格維持在每加侖2.6美元以下。

其次,伊朗和沙烏地阿拉伯之間的緊張情勢若演變為戰爭,美國新取得的能源勢力,也紓解華府必須採取軍事行動的壓力。

最後,華府還獲得對其他產油國施加制裁的餘裕。無論是美國目前已對俄羅斯採取制裁行動,或可能對伊朗和委內瑞拉出手制裁,全球經濟所冒的風險已大幅降低。