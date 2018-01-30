在雨林上班!「亞馬遜」 新辦公空間「生態圈」啟用

「生態圈」有5層辦公空間，也是個巨大溫室。（彭博）

2018-01-30 00:04

〔即時新聞／綜合報導〕亞馬遜公司（Amazon）29日在西雅圖揭幕了如雨林般的辦公空間，亞馬遜期盼「生態圈」（Spheres）建築能讓員工在工作時保持社交，藉此激發新想法。

綜合外媒報導，這個「生態圈」外型是3個相連的圓頂玻璃屋，高度介於80至95英尺（約24.38至28.95公尺），裡頭有5層辦公空間，但沒有封閉的辦公室、會議室以及辦公桌。

「生態圈」將於30日正式對員工開放，這主要是用來讓員工閒逛、思考或是舉行會議的空間，來自30個國家的4萬多株植物填滿了「生態圈」，亞馬遜也聘請了全職的園藝師來照顧這些植物。

「生態圈」有部分區域是對公眾開放的，開放時間是每週一至週六的的上午10點到晚上8點，週日則是上午11點到晚上7點，一般遊客必須提前預約登記才能進入，但是目前的預約已經排到6月，想一窺「生態圈」的遊客必須得花時間等待。

「生態圈」內沒有封閉的辦公室、會議室以及辦公桌。（彭博）

「生態圈」外型是3個圓頂玻璃屋。（彭博）

「生態圈」內沒有封閉的辦公室、會議室以及辦公桌，亞馬遜希望能讓員工在工作時保持社交，藉此激發新想法。（彭博）

「生態圈」將於30日正式對員工開放，來自30個國家的4萬多株植物填滿了這個地方。（彭博）